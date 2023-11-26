وزير الثقافة الفلسطينية: الإعلام أسقط إسرائيل أمام الرأي العام العالمي

قال الدكتور عاطف أبوسيف، وزير الثقافة الفلسطينية، إن ما رسخه العدو الإسرائيلي على مدى عقود كان بحبكة محكمة عن طريق الإعلام لتزييف وتحريض وتزوير القضية الفلسطينية، ولكن اليوم ذات الإعلام هو من أسقط إسرائيل أمام الرأي العام العالمي ومن أعاد للفلسطيني حقه بأنه إنسان يمتلك حضارة وثقافة ووجود وليسوا إرهابيين كما كان يرسخون ويروجون لذلك.

إسرائيل لم تنظر إلى القضية الفلسطينية كقضية سياسية

وأكد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن "دولة الاحتلال بُنيت على أساطير وأكاذيب ومسح العقول الأوروبية بحقيقة إقامة دولة إسرائيل ولكن الأوروبيون بحثوا عن الوجود الإسرائيلي فلم يعثروا على حجر واحد يحمل لهم شيئا"، منوهًا أن إسرائيل لم تنظر إلى القضية الفلسطينية كقضية سياسية أبدًا بل نظر إليها كقضية إنسانية يجب على العالم أن يحلها، كما أنها تريد البقاء في قطاع غزة وتثبيت مواقفها.

وتابع، أن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في الأساس هي حرب تضليل، مضيفة أن الحرب الآن تقلب على الإسرائيليين بفعل زيادة قدرات الإعلام الدولي وارتفاع الصوت العربي والفلسطيني في الإعلام المختلفة، والحرب الحالية هي حرب صمود للشعب الفلسطيني على أرضه؛ حيث إن الشعب يريد أن يبقى في أرضه ويزور مصر والأردن، داعيًا إلى وقف الحرب بشكل كامل وتمديد الهدنة وإقرار هدنة شاملة.