"سنعود لدفن موتانا وبناء منازلنا".. القاهرة الإخبارية: "أبناء غزة" درس فى الصمود وكتابة التاريخ

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا مصورا بعنوان "سنعود لدفن موتانا وبناء منازلنا.. "أبناء غزة" درس في الصمود وكتابة التاريخ.

وجاء في التقرير أن الفلسطينيين يوجهون رسالة تحمل معاني كثيرة بالعودة إلى منازلهم أثناء الهدنة التي تم الإعلان عنها وتنفيذها الجمعة الماضي، أبرزها أنهم سيحيون ويموتون على أرضهم، وسيعودون لدفن موتاهم ثم إعادة بناء منازلهم.

وقال التقرير، إنه مع الساعات الأولى للهدنة وتوقف القتال عاد أهالي غزة من مدارس الإيواء والمستشفيات والخيام التي نزحوا إليها ليتفقدوا منازلهم الباقية من القصف والدمار، قلة منهم من وجدوا منزلا باقيا من القصف والغالبية قضت يومها تبحث بين الركام عما يمكن أن يساعد على صعوبة الأيام من ملبس أو أثاث يقيهم برد الشتاء بقلوب يملأها الحزن.