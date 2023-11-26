الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"سنعود لدفن موتانا وبناء منازلنا".. القاهرة الإخبارية: "أبناء غزة" درس فى الصمود وكتابة التاريخ

غزة
غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا مصورا بعنوان "سنعود لدفن موتانا وبناء منازلنا.. "أبناء غزة" درس في الصمود وكتابة التاريخ.

 

وجاء في التقرير أن الفلسطينيين يوجهون رسالة تحمل معاني كثيرة بالعودة إلى منازلهم أثناء الهدنة التي تم الإعلان عنها وتنفيذها الجمعة الماضي، أبرزها أنهم سيحيون ويموتون على أرضهم، وسيعودون لدفن موتاهم ثم إعادة بناء منازلهم.

وقال التقرير، إنه مع الساعات الأولى للهدنة وتوقف القتال عاد أهالي غزة من مدارس الإيواء والمستشفيات والخيام التي نزحوا إليها ليتفقدوا منازلهم الباقية من القصف والدمار، قلة منهم من وجدوا منزلا باقيا من القصف والغالبية قضت يومها تبحث بين الركام عما يمكن أن يساعد على صعوبة الأيام من ملبس أو أثاث يقيهم برد الشتاء بقلوب يملأها الحزن.

أبناء غزة غزة قطاع غزة فلسطين

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: إيصال 50 شاحنة مساعدات لغزة أمس

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى على غزة الأعنف على مدار عقدين

السبكى: الدولة تتبنى مشروع التأمين الصحى الشامل ليخدم جميع المصريين بحلول 2030

"الصحة" تكشف التحديات الضخمة التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية 

الصحة: الكثير من دول العالم فشلت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مقارنة بمصر

السبكى: مصر استطاعت بناء نموذج صحى متكامل طبقًا لأفضل المعايير الدولية

السبكى: مصر قدمت أكثر من 31 مليون خدمة طبية للمواطنين فى محافظات التأمين الصحى الشامل

بث مباشر.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

ملابسها خليعة.. الراقصة حورية من "الساحل الشرير" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس