الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد إمام ينتظر عرض "أبو نسب" ويحسم مشاركته في السباق الرمضاني خلال أيام

محمد إمام
محمد إمام

ينتظر النجم محمد إمام عرض فيلمه السينمائى الجديد “أبو نسب” نهاية شهر ديسمبر المقبل بعد سلسلة من التأجيلات. 

وقررت الشركة المنتجة للعمل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر يوم 21 ديسمبر المقبل، حيث يشارك ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي 2024. 

ومن المقرر أن تتخلي الشركة عن فكرة إقامة عرض خاص للفيلم تضامنا مع الأحداث الراهنة في غزة.

قصة فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، فيما تجسد ياسمين صبري شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام وتحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، ويعيش الثنائي قصة حب خلال الأحداث وتنتهي علاقتهما بالزواج.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام. 

التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام

يسجل فيلم "أبو نسب" التعاون الثالث بين الثنائي محمد إمام وياسمين صبرى، خاصة بعدما قدما معا فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي تم إنتاجه عام 2018، ومن قبله فيلم "جحيم فى الهند" عام 2016.

من جهة أخرى لم يحسم محمد إمام حتى الآن قراره بالمشاركة في السباق الرمضاني المقبل من عدمه بمسلسل “كوبرا” ومن المقرر أن يعلن خلال أيام عن قراره النهائي، حيث كشفت مصادر أن هناك نية تأجيل العمل لموسم رمضان 2025 نظرا لضخامة إنتاجه وانشغال محمد إمام بعدد من الأعمال السينمائية.

ويستعد محمد إمام خلال الفترة المقبلة لتصوير فيلمه السينمائى الجديد “شمس الزناتي” الذي يعيد خلاله رائعة شمس الزناتي التي قدمها والده الزعيم عادل إمام ولكن بقصة مختلفة. 

ابو نسب فيلم “أبو نسب” موعد عرض فيلم ابو نسب ابو نسب محمد امام الفنان محمد إمام

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