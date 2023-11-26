الوادي وعاطف يقودان هجوم مودرن فيوتشر أمام سبور سبورت في الكونفيدرالية

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمباراة سوبر سورت يوناتيد الجنوب إفريقي التي ستنطلق في الثالثة عصر اليوم باستاد السلام في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية وجاء التشكيل على النحو التالي .

حراسة المرمى ..محمود جنش

خط الدفاع .. باسم علي - علي الفيل - خالد رضا – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط .. ناصر ماهر - غنام محمد- بابا توندي بيلو – محمد فاروق

خط الهجوم ..عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف .

ويجلس على مقاعد الدباء كل من محمود حمدي ومحمد ربيعة ومحمد عبد السلام ومحمد خليفة نصير وكيجالي دراميه وعلي زعزع وأيمن الصفاقسي وعمر السعيد ومروان محسن .

ويسعى فريق مودرن فيوتشر لبداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات خاصة أن الفريق ظهر بشكل جيد منذ بداية الموسم الحالي ويحتل المركز الثالث في الدوري .

وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة بالنسبة لفريق مودرن فيوتشر لأنها أمام منافس قوي ومباشر على الصعود للدور ربع النهائي بعد أن اتفق الخبراء على أن صعود اتحاد الجزائر حامل اللقب سيكون مؤكدا ورشحوا مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد لصعود أحدهما مع اتحاد الجزائر.

وحرص البرتغالي ريكاردو فورمو سينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر على الاستفادة من فترة توقف الدوري الأخيرة في تجهيز لاعبيه خاصة الذين لم يشاركوا في مباريات الدوري إضافى لحرصه على دراسة فريق سوبر سبورت يونايتد جيدا والتعرف على أسلوب لعبه ونقاط القوة والضعف في صفوفه.

يدير المباراة طاقم تحكيم من بوركينا فاسو بقيادة جيان أوتارا ويساعده سيدو طاميا وحبيب عمر ومعهم باتو بينوتى حكمًا رابعًا ويراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو ويراقب الحكام الجزائري محمد بنوزة