الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصلحة السجون الإسرائيلة تتسلم رسميا قائمة المجموعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

السجون الإسرائيلة
السجون الإسرائيلة

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلة، اليوم الأحد، تلقيها قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل المجموعة الثالثة من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت مصلحة السجون التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم إنها تلقت قائمة بأسماء (الأسرى) الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة مع حماس والتي ستشهد أيضًا إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين من غزة في وقت لاحق اليوم.

ولم يذكر عدد الأسماء المدرجة في القائمة، ولكن يتم إطلاق سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وهذا هو اليوم الثالث من أصل أربعة أيام من المتوقع أن تتم فيها مثل هذه التبادلات، مع إمكانية وقف إطلاق النار لمدة أيام إضافية إذا وافقت حركة حماس على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين بحسب الصحيفة العبرية.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه سيتم نقل الأسرى الفلسطينين إلى سجن عوفر بالضفة الغربية لإجراء فحوصات طبية من قبل الصليب الأحمر الدولي، قبل إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

ولن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد إطلاق سراح مجموعة المحتجزين الإسرائيليين والتحقق من هوياتهم.

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عاجل.. انتهاء استلام الصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر

كتائب حزب الله العراقي تنضم للهدنة

يأتي هذا فيما أعلنت كتائب حزب الله العراقي انضمامها إلى الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وأنها ستوقف هجماتها ضد إسرائيل حتى نهاية فترة الهدنة.

وأعلنت كتائب حزب الله العراقي في بيانها عن "خفض وتيرة تصعيد" الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وبحسب تقارير أمريكية نفذت الجماعات المسلحة في سوريا والعراق سلسلة من 73 هجومًا على الأقل على قواعد أمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الماضي، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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القاهرة الإخبارية: مصلحة السجون الإسرائيلية تحصل على الضوء الأخضر لبدء مسار الإفراج عن الأسرى

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