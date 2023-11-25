القاهرة الإخبارية: مصلحة السجون الإسرائيلية تحصل على الضوء الأخضر لبدء مسار الإفراج عن الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية أكدت حصولها على الضوء الأخضر لبدء مسار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين؛ بحسب تقارير إسرائيلية.

وتحرك الصليب الأحمر الدولي لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليًا و7 من رعايا الدول الأخرى، حيث تتابع مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررًا لها.