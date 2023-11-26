الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لعدد 16 لوحة لمناطق الكتلة السكنية القديمة بحري وقبلي السكة الحديد لمدينة قليوب، وكذلك اعتمد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة على مساحة 738.84 فدان لمركز ومدينة الخانكة، والذي أعدّته الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي من  محافظ القليوبية. 

 وأكد المحافظ أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب لتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها. 

وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ومن الجدير بالذكر أن اعتماد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة تمهيدًا لإعداد مخطط تفصيلي للمنطقة لإمكانية إصدار التراخيص للاستعمالات الصناعية وغيرها بالمنطقة. 

المخطط التفصيلي مدينة قليوب الكتل السكانية محافظ القليوبية الحيز العمراني

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