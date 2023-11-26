الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

وتابع كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي.

وأسفرت الحملات اليوم عن إزالة ٣٦ حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة ١٥ قيراطًا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتمت الإزالة بالكامل لكل الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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