المكتب الإعلامى الحكومى لغزة: الاحتلال يريد تحويل القطاع لمنطقة غير صالحة للحياة

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن القنابل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع مؤخرا لم تستخدم من قبل.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صباح اليوم، إن الدمار الذي خلّفه الاحتلال يعكس رغبته بجعل غزة غير صالحة للعيش، مشيرا إلى أن مئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسئول عسكري أمريكي، اليوم، تأكيده إلقاء إسرائيل قنبلتين وزنهما 2000 رطل في غارة جوية على جباليا في 31 أكتوبر، مشيرا إلى أن 90% من قنابل إسرائيل على غزة موجهة بالأقمار الصناعية وبعضها يزن 2000 رطل واستخدمت في مناطق مختلفة بالقطاع.

سلامة معروف: الاحتلال قصف غزة بـ40 ألف طن متفجرات

وأكد سلامة معروف أن مستشفى الشفاء يفتقر لجميع الإمكانات، وبات غير صالح للاستخدام، مشيرا إلى حاجة القطاع إلى إنشاء مستشفى ميداني كبير.

وشدد على أن كل المؤسسات الدولية غائبة عن القطاع، كما أن التواصل مع العالم الخارجي صعب، فيما وقعت جرائم الاحتلال بعيدا عن أعين الكاميرات.

وكشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن أن ثلث سكان القطاع لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع، كما كشفت أيام التهدئة عن حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال.

بلدية غزة تحذر من انتشار الأوبئة والأمراض

من جهته، قال يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، إن البلدية لم يصل إليها حتى الآن لتر واحد من الوقود، كما أنهم في حاجة لنقل النفايات إلى المكب في شرق المدينة، وهذا موقع لا يستطيعون الوصول إليه.

ودعا رئيس بلدية غزة، المؤسسات الدولية إلى إيصال المساعدات لا سيما الوقود، محذرا من انتشار الأوبئة والأمراض، كما أنهم في حاجة إلى الوقود لتشغيل الآبار والطعام لمدينة غزة وشمالي القطاع.

وأكد رئيس بلدية غزة أن نحو 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات، فالمعاناة ما زالت على أشدها في كامل القطاع، ولم نستلم كميات كافية من الوقود.