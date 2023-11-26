دخول 6 شاحنات وقود لقطاع غزة.. و5 طائرات لمطار العريش

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، عن دخول 6 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تقل 129 ألف لتر سولار و80 ألف لتر غاز.

وصول 5 طائرات مساعدات إلى مطار العريش

ووصلت 5 طائرات مساعدات إلى مطار العريش، 3 من قطر وطائرتان من السعودية وبلجيكا تمهيدًا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الأول الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.