الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تدخل يومها الثالث على التوالى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بأن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدخل يومها الثالث على التوالي، والتي جاءت برعاية مصرية قطرية أمريكية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الأول الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.