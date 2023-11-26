القاهرة الإخبارية: 4 تايلانديين ضمن المجموعة الثانية من المفرج عنهم من غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن وجود 4 تايلانديين ضمن المجموعة الثانية من المحتجزين المفرج عنهم من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

طهران سهلت إطلاق سراح 10 تايلانديين لدى حماس

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، على موقع إكس، إن 4 مواطنين تايلانديين أفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من الرهائن الذين أطلقت حركة حماس سراحهم من قطاع غزة.

وزعمت السفارة الإيرانية في تايلاند، اليوم السبت، أن إيران سهلت إطلاق سراح 10 محتجزين تايلانديين من غزة أمس الجمعة، وقدمت قائمة أسماء لحركة حماس الفلسطينية بعد طلب من وزارة الخارجية ورئيس البرلمان التايلانديين للقيام بذلك.

وأضافت السفارة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم إطلاق سراح 10 رهائن تايلانديين بعد وقف إطلاق النار، في ظل وساطة مصرية قطرية برعاية أمريكية.