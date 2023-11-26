الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: 4 تايلانديين ضمن المجموعة الثانية من المفرج عنهم من غزة

المحتجزون
المحتجزون

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن وجود 4 تايلانديين ضمن المجموعة الثانية من المحتجزين المفرج عنهم من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

طهران سهلت إطلاق سراح 10 تايلانديين لدى حماس

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسين، على موقع إكس، إن 4 مواطنين تايلانديين أفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من الرهائن الذين أطلقت حركة حماس سراحهم من قطاع غزة.

وزعمت  السفارة الإيرانية في تايلاند، اليوم السبت، أن إيران سهلت إطلاق سراح 10 محتجزين تايلانديين من غزة أمس الجمعة، وقدمت قائمة أسماء لحركة حماس الفلسطينية بعد طلب من وزارة الخارجية ورئيس البرلمان التايلانديين للقيام بذلك.

وأضافت السفارة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم إطلاق سراح 10 رهائن تايلانديين بعد وقف إطلاق النار، في ظل وساطة مصرية قطرية برعاية أمريكية.

تايلاند الفصائل الفلسطينية غزة قطاع غزة حركة حماس

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تعلن اليوم إضرابًا شاملًا بجنين حدادًا على شهداء الاقتحامات

بتنسيق مصرى.. وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولى تزور الجانب الفلسطينى من معبر رفح

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 9 فلسطينيين ومصادرة أسلحة فى جنين

الاحتلال يتسلم قائمة بمحتجزين فى غزة من المقرر الإفراج عنهم اليوم

حزب التجمع يطوق رئيس الوزراء بالوشاح الفلسطينى

حزب التجمع لـ مدبولى: إرهاب التنظيمات ليس منقطع الصلة عن إسرائيل

تنسيقية شباب الأحزاب: القرارات الأممية بشأن حل الدولتين لم تطبق حتى الآن

نقابة العاملين بالسكك الحديدية والمترو تعلن تأييدها لـ السيسي في انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

50 مليون جنيه.. إحالة مالك صيدليات شهير فى كسب غير مشروع للجنايات

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

بداية التعاملات الأسبوعية| استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

الأرصاد تحذر: اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشوكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

شهيد خامس و5 إصابات فى قصف طائرة مُسيرة للاحتلال منزلًا فى مخيم جنين