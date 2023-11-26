القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تعلن اليوم إضرابًا شاملًا بجنين حدادًا على شهداء الاقتحامات

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الفصائل الفلسطينية أعلنت اليوم إضرابًا شاملًا بجنين شمال الضفة الغربية حدادًا على شهداء الاقتحامات.

كما أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، الخميس الماضي، أن الفصائل الفلسطينية أعلنت أنها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال في موقع كرم أبوسالم.

في وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصفها حشودًا عسكرية للاحتلال وجنودًا في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون، حيث كشفت عن استهدافها حشودًا للاحتلال في مستوطنة حوليت بصواريخ من طراز رجوم قصيرة المدى.