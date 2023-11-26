الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ280 جنيها والضأن بـ290.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو لحم الكندوز بين 280 و350 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 290 إلى 300 جنيه، فيما حقق كيلو اللحم الجملي 250 إلى 280 جنيها.

أسعار اللحوم:

وسجل سعر اللحم المفروم العادى بين 300 و330 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 250 و300 جنيه فى الكيلو، فيما  بلغ سعر الكبدة بين 300 و350 جنيها الكيلو.

اللحوم المجمدة

وسجلت أسعار اللحوم المجمدة من 170 إلى 190 جنيها، فيما سجلت أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا، وسعر الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيبلغ سعره 150 جنيهًا.

وكان أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين انخفاض أسعار اللحوم الكندوز بنسبة 5% بعد مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض اسعار السلع الغذائية، لتصل إلى 320 و330 جنيها للكيلو للكندوز الصغير البقري و280و290للكندوز الجاموسي بينما اللحوم الكبيرة بـ180 و190 جنيها للكيلو بعد أن كان بـ200 و210، بينما الضأن بـ350 جنيها للكندوز.

وقال البسومي أن الماشية واللحوم متوفرة بكميات تكفي احتياجات استهلاك السوق المحلي ولايوجد نقص في الاسواق والاسعار مناسبة، في حين أن الاستهلاك المحلي محدود من اللحوم حيث يتم استبدال اللحوم الحمراء بالدواجن والأسماك، مشيرا إلى أن الأعلاف الجافة والخضراء متوفرة، مطالبا وزارة الزراعة والتموين والمنافذ الحكومية ببيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بـ200 بدلا من 225 و250 جنيها.

وأكد نقيب الجزارين بضرورة مراعاة الغش في شراء اللحوم ذات اللون الوردي الفاتح والنسيج المتماسك مع مراعاة الأختام دائرية حمراء للحوم البلدية الكندوز الصغيرة ومكتوب عليها اسم المجازر وتاريخ الذبح  وسن الحيوان، بينما للحوم الكبيرة مثلثة حمراء  وعليها أيضا بيانات الذبح اسم المجازر وتاريخ الذبح وسن الحيوان، مشيرا الى ان اللحوم الكبيرة تكون لونها أحمر داكن.

الكندوز ب280 جنيه الضأن ب290 أسعار اللحوم اليوم

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