أبرزهم جابر القرموطى.. وزير الصحة يكرم عددًا من الإعلاميين والصحفيين

كرّم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عددًا من الإعلاميين والصحفيين خلال فعاليات الملتقى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وشاركه في التكريم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان.

أبرز المكرمين من الإعلاميين

كان أبرز المكرمين من الإعلاميين، الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج "مانشت"، والإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، والإعلامي طارق أمين من قناة "إم بي سي مصر"، والإعلامي محمد حلمي من التليفزيون المصري.

وبالنسبة للصحفيين، كان أبرزهم الصحفي أحمد سعد من جريدة أخبار اليوم.

وتم تكريم عدد من الأطباء والمحافظين والمسئولين المشاركين في انطلاق وتفعيل خدمات هيئة الرعاية الصحية وكان أبرزهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووزير الصحة الليبي.