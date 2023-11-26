مستشار الرئيس للصحة: مصر وقفت بجوار دول كثيرة فى الكوارث والحروب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مسشار الرئيس للصحة، إنه كان من ضمن أولوياتنا أن يكون هناك تأمين صحي شامل، مقدمًا التحية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، حيث إنها منظومة لم تتأخر لحظة لتقديم الرعاية للمواطنين.

الرعاية الصحية لغير المصريين

وأضاف خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الرعاية الصحية امتدت لملايين الأشقاء القادمين لمصر من دول عديدة، ومنهم القادمون من غزة من الجرحى ومرضى الأورام والأطفال المبتسرين.

وأكد أن مصر بكوادرها الطبية ومؤسساتها الصحية وقفت إلى جوار دول كثيرة من العربية والأجنبية والإفريقية في الكوارث والحروب، مفيدًا بأن الكوادر الطبية المصرية يحملون في داخلهم إخلاصًا عميقًا لعملهم وإنجازات بحثية وعملية وإكلينيكية، ليحرزوا إنجازات كبيرة على أرض مصر، خاصة فيما يخص رعاية الأمهات والانخفاض الكبير في وفيات الأطفال والتحسن الكبير في متوسط أعمار المواطنين.