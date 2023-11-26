الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم لإحياء السلام من أجل الإنسانية

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أشادت مؤسسة حياة كريمة بمبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" والتي أطلقها منتدى شباب العالم كإحدى فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية للمنتدى، والتي تأتى انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، وهو الدور المعهود لمنتدى شباب العالم والذى يسعي دائما لتوحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، وتقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم. 

وتثمن مؤسسة حياة كريمة مبادرة (شباب من أجل إحياء الإنسانية) لكونها تدمج بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع. وتأتي هذه المبادرة ضمن النسخة الخامسة والاستثنائية من المنتدى، والتي تم توجيه عوائد حقوق الرعاية فيها لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب والسلام علي مستوى العالم.

مصر الإنسانية شباب مصر منتدى شباب العالم حياة كريمه

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