الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختلال عجلة القيادة.. التحريات تكشف ملابسات حادث كورنيش المعصرة

حادث كورنيش المعصرة
حادث كورنيش المعصرة

كشفت تحريات مباحث القاهرة، ملابسات حادث تصادم وقع بين «ميكروباص» مع سيارتين أعلى طريق الكورنيش بمنطقة المعصرة.

 

وأكدت التحريات، أن اختلال عجلة القيادة من يد السائق وراء وقوع الحادث، والذى أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأضافت التحريات الأولية حول الحادث، أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة من يد السائق أثناء السير بالطريق أعلى كورنيش المعصرة.

 

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إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين فى المعصرة

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا مفاده وقوع حادث مروري أعلى طريق الكورنيش، في دائرة قسم شرطة المعصرة، ووجود مصابين، وانتلقت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

 

جرى الدفع بالأوناش المرورية لمحل البلاغ لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

 

حرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

اختلال عجلة القيادة حادث كورنيش المعصرة كورنيش المعصرة تصادم مباحث القاهرة

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