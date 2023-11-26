النيابة تستعلم عن صحة مصابين فى حادث تصادم بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين في حادث تصادم على الطريق في منطقة المعصرة، وطلب تحريات المباحث واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

كان أصيب شخصان بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل أعلى محور كورنيش النيل فى منطقة المعصرة ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.



وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى المعصرة، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.



وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى ونتج عنه الإصابات ونقلوا جميعا إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.