طرق استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023.. تفاصيل

طرق استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز من الأكثر الأسئلة المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

طرق استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023

ويبحث الكثير من الناس في كل مكان عن طرق استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز حيث تتيح منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

كما أوضحت وزارة الخارجية السعودية عبر منشور لها على موقعها الإلكترونى، أن الدول المقرر لها الانضمام إلى التأشيرة الإلكترونية هي الإمارات، ومصر، الأردن، الهند، بنجلاديش، إندونيسيا، والفلبين.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة طرق استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها ومن ضمنها خطوات استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي.

كيف الحصول على تأشيرة السعودية؟

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صورتين شخصيتين حديثتين.

تذكرة ذهاب وعودة.

حجز فندق أو إقامة.

خطاب دعوة من شخص مقيم في المملكة العربية السعودية.

طرق استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز

يمكن الدخول على المنصة للاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب من خلال الخطوات التالية:

1 - ادخل على منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز.

2 - اضغط على الاستعلام عن حالة طلب.

3 - اختر نوع الطلب المراد الاستعلام عنه من القائمة.

4 - اكتب رقم الطلب.

5 - ادخل رمز الصورة.

6 - أضغط على استعلم الآن.

7 - وأخيرًا ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

طرق استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز

خطوات استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية، للاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز اضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم باختر “رقم طلب التأشيرة”.

3 - ثم يقوم بإدخال رقم الجواز بصورة صحيحة.

4 - ثم ادخل رقم الطلب من اليسار لليمين.

5 - ثم ادخل رمز الصورة للحماية والخصوصية.

6 - واخيرًا أضغط على عبارة أيقونه استعلام، لتظهر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز.