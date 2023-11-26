الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع حملة تحصين 159 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بحث اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية في جميع أرجاء المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور صلاح علي قطب، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها يعد هدفًا قوميًا لافتًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني بما يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان مشيرًا إلى ضرورة التوسع في نشر التوعية للمربين والتجار ورؤساء الماشية بشكل عام بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتي تمثل حال انتشارها إهدارًا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

وأشاد المحافظ بمثل هذه الحملات القومية التي تستهدف تغطية كافة أنحاء المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح مؤكدًا على تكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي وداعيًا جموع المربيين لضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

وأصدر اللواء عصام سعد توجيهاته لمسئولي الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لاستكمال فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتنسيق والتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن وتوفير التسهيلات المطلوبة والتسهيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني إلى جانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح قطب أن الحملة يتم تنفيذها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتستهدف 112 ألف رأس أبقار وجاموس و47 ألف رأس أغنام وماعز ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس ماشية بالتحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة وتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات الثابتة علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مؤكدًا أن المديريه تقوم أيضا بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين والتجاوب السريع مع الحملة لتلافي أي أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية.

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