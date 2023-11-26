الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مركز إبشواى: صدور قانون التصالح الجديد انفراجة كبيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمع، صباح اليوم الأحد، خالد فراج رئيس مركز ومدينة إبشواي بالفيوم، بمكتبه بديوان مجلس المدينة، برؤساء الوحدات المحلية القروية وفنيي التنظيم بالوحدات، لبحث الموقف الحالي لملفات التصالح خلال فعاليات الاجتماع الدوري الأسبوعي بمركز إبشواي.

رئيس مركز الفيوم: صدور قانون التصالح الجديد يعد انفراجة كبيرة

جاء ذلك بحضور كل من محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وفوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ونسرين محمد عبدالحميد سكرتير عام المركز، ومدير المكتب الفني ومدير المركز التكنولوجي، ومدير الإدارة الهندسية، والإدارات، والأقسام المعنية.

واستعرض رئيس المركز أعمال وحدة المتغيرات المكانية لرصد ورفع إحداثيات كافة نقاط المتغيرات المكانية الحديثة الواردة بالمنظومة الإلكترونية، ووجّه بعمل المعاينة الميدانية وإيضاح موقف كل منها فورًا.

ثم تابع "فراج" موقف كل وحدة محلية قروية من ملف التصالح، وتم استعراض عدد الملفات التي تم استلامها وعدد الملفات التي تقع داخل نطاق التصالح وما تم تسليمه منها لاستكمال الإجراءات، كذلك عدد الملفات التي تم استخراج نموذج رقم (5) مميكن لها وتم تدقيق الإحداثيات بها، فضلًا عن التوجيه بإنهاء أعمال الوحدات المحلية القروية التي شارفت على الانتهاء أولًا؛ وذلك للتفرغ للوحدات القروية التي بها عدد كبير من ملفات التصالح.

وصرّح رئيس المركز بأن صدور قانون التصالح الجديد يعد انفراجة كبيرة في إنهاء ملفات التصالح، وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية له خلال المدة القانونية سيتم تطبيق مواده فورا تسهيلا على المواطنين.

وقد وجّه بسرعة إنهاء باقي الملفات وتسليم المنتهي منها أولًا بأول إلى وحدة المتغيرات المكانية ثم إلى المركز التكنولوجي.

كما أنه غير مسموح بالتباطؤ أو التقاعس عن إنهاء الملفات، وأن عقد الاجتماع أسبوعيًا مستمر لعرض الموقف الأخير لملف التصالح لكل وحدة محلية قروية ومحاسبة المقصرين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
رئيس مركز الفيوم قانون التصالح الجديد ملفات التصالح المتغيرات المكانية مجلس ومدينة إبشواي

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