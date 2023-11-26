أطعمة ينصح الأطباء بالابتعاد عنها.. فما هى؟

يصاب الكثير من الأشخاص بـ الهرش والحساسية عند تناول بعض الأطعمة، وتعد حساسية الغذاء من أكثر الأمراض المزعجة التي تصيب الكثير من الناس، فبعد تناول أنواع معينة من الأطعمة بقليل تبدأ أعراض الحساسية في الظهور وتسبب الحكة وتهيج الجلد وأعراض مختلفة.

ووفقًا لموقع "Very Well Health"، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز الاطعمة التي ينصح الأطباء الأبتعاد عنها لأنها مسببه للهرش والحساسية وأبرز أعراض حساسية الغذاء، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

تسبب الهرش والحساسية

أطعمة ينصح الأطباء الابتعاد عنها

إليكم قائمة الأطعمة المسببة للهرش والحساسية لحمايتك وحماية اسرتك من الشعور بالحكة وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

تسبب الهرش والحساسية.. أطعمة ينصح الأطباء الأبتعاد عنها

1 - المكسرات.. تعد من الأطعمة التي تظهر أعراض الحساسية الخاصة بها بعد تناولها، مثل: ألم في البطن، وإسهال، وغثيان، وقيء، بالإضافة إلى حكّة في الجلد وضيق في التنفس.

2 - الحليب.. وتزداد فرص الإصابة بحساسية الحليب لدى الرضع والأطفال بصورة أكبر وقد تصيب الكبار أيضًا، ولكن غالبًا ما تختفي مع تقدم العمر.

3 - المأكولات البحرية.. والتي تعد من الأطعمة التي يتحسس منها بعض الأشخاص، وتزداد فرص الإصابة بالحساسية من بعض أنواع الأسماك تحديدًا، مثل: سمك السلمون، والتونة.

4 - البيض.. ويعد من أكثر الأطعمة التي قد تؤدي للحساسية لدى الصغار أو الكبار، وغالبية الأشخاص يصابون بالتحسس من البروتين الموجود في بياض البيض بصورة أكبر، وفي بعض الحالات يكون التحسس أيضًا من صفار البيض.

تسبب الهرش والحساسية.. أطعمة ينصح الأطباء الأبتعاد عنها

أعراض حساسية الغذاء

تختلف أعراض حساسية الغذاء من شخص لآخر، فقد تقتصر على بعض الآثار الجلدية وقد تظهر بعض الأعراض الأخرى، وتشمل:

1 - طفح جلدي، والتهابات تؤدي إلى الشعور بالحكة.

2 - تورم وانتفاخ في بعض مناطق الجسم، مثل: الوجه، واللسان، والشفاه، والتهابات الحلق.

3 - الشعور بالغثيان وآلام وتقلصات في البطن، قد تصل إلى القيء والإسهال.

4 - عدم الاتزان والدوار بعد مرور وقت قليل من تناول هذه الأطعمة.

5 - قد تصل في الحالات الشديدة إلى صعوبة وضيق في التنفس.

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