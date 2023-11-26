50 مليون جنيه.. إحالة مالك صيدليات شهير فى كسب غير مشروع للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة مالك صيدليات شهير إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ50 مليون جنيه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة صيدليات، من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973، المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

وجاوز مجموع معاملاته أكثر من خمسين ألف جنيه مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية- إحدى شركات قطاع الأعمال العام، واستغل تلك الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تحصل منها على أدوية ومستلزمات طبية بلغت قيمتها مبلغ خمسين مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وواحدا وأربعين جنيها تقريبا.



وامتنع عن سداد ثمنها عن سوء نية مبعثه قيامه بتحرير عدد واحد وعشرين شيكا بنكيا عنها، لا يقابلها أى مبالغ مالية للسحب، مع علمه بذلك الأمر الذى مكنه من اكتساب أموال غير مستحقة.