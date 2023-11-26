الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

50 مليون جنيه.. إحالة مالك صيدليات شهير فى كسب غير مشروع للجنايات

متهم
متهم

أحالت جهات التحقيق المختصة مالك صيدليات شهير إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ50 مليون جنيه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة صيدليات، من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973، المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

وجاوز مجموع معاملاته أكثر من خمسين ألف جنيه مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية- إحدى شركات قطاع الأعمال العام، واستغل تلك الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تحصل منها على أدوية ومستلزمات طبية بلغت قيمتها مبلغ خمسين مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وواحدا وأربعين جنيها تقريبا.

وامتنع عن سداد ثمنها عن سوء نية مبعثه قيامه بتحرير عدد واحد وعشرين شيكا بنكيا عنها، لا يقابلها أى مبالغ مالية للسحب، مع علمه بذلك الأمر الذى مكنه من اكتساب أموال غير مستحقة. 

كسب غير مشروع محكمة الجنايات أمر الإحالة الشركة المصرية

مواد متعلقة

إحالة المتهمين بحيازة المخدرات في الأميرية لـ"الجنايات"

إحالة 3 متهمين في حفل فيلا المنصورية لمحكمة الجنايات

خلافات الأصدقاء.. الجنايات تحاكم 3 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم

الأكثر قراءة

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

50 مليون جنيه.. إحالة مالك صيدليات شهير فى كسب غير مشروع للجنايات

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

بداية التعاملات الأسبوعية| استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

الأرصاد تحذر: اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشوكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

شهيد خامس و5 إصابات فى قصف طائرة مُسيرة للاحتلال منزلًا فى مخيم جنين