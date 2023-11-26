المطران شامي يشارك في اليوم الروحي لكنائس القاهرة والإسكندرية بالمقطم

تحت رعاية وحضور المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، أقيمت فعاليات اليوم الروحي لكنائس القاهرة، والإسكندرية، وذلك بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

أقيم اليوم تحت شعار "هلموا ننطلق مع مريم لاتباع يسوع المسيح حتى نكون رسلًا لسلامه"، بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، والأب سليمان كشاشا الملخصي.

تفاصيل اليوم

تضمن اليوم الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، بساحة الدير، السجود أمام القربان المقدس، المحاضرات المتنوعة، بالإضافة إلى المشاركات المختلفة.

وفي كلمته، قام سيادة المطران، بتوضيح شعار اليوم "هلموا ننطلق مع مريم لاتباع يسوع المسيح حتى نكون رسلًا لسلامه".

وكان قد احتفل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد سيدة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين، وذلك بكنيستها، بالسبع بنات، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب سمعان جميل، راعي الكنيسة، ورئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات وكل شعب الكنيسة.

وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "ساعتي لم تأت بعد"، مقدمًا التهنئة إلى شعب الكنيسة، بهذه المناسبة حيث قال الأب المطران: الأيقونة العجائبية دائمًا معانا، لتحفظنا في أمور حياتنا.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد 2023

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.