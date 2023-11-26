الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر التعاون فى الأنشطة الزراعية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

المشروعات القومية الزراعية 

وقال القصير، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفني للمشروعات القومية العملاقة والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر في كافة المجالات والأنشطة الزراعية وخاصة دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجه للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها.

كما وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفي نهاية الاجتماع وجه المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة  واشاد بالتعاون المستمر وتطلع لمزيد من الدعم فى مجال التنميه الزراعيه خاصه البحوث التطبيقيه.

الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة

كان قد كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات، وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

وزير الزراعة يبحث المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر التعاون الأنشطة

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