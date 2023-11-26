الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حميات الغردقة" تحصل على المركز الأول فى إجراءات مكافحة العدوى

وكيل صحة البحر الأحمر
وكيل صحة البحر الأحمر

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بديوان وزارة الصحة والسكان عن حصول مستشفى حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأعلى المستشفيات تقييمًا لإجراءات مكافحة العدوى، وذلك من خلال التواجد الطبي المستمر بالمستشفيات، مع التزام المستشفيات بالقواعد الصارمة للحد من انتشار عدوى الأمراض، واتباع أساليب التعقيم المثالي للأدوات والأجهزة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر،  دور فريق الإدارة العامة  بالمستشفى برئاسة الدكتور محمد عبدالحافظ، مدير مستشفى الحميات بالغردقة وإشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، دكتور عمرو عادل عبدالعال، مدير إدارة المستشفيات  بالمديرية، والدكتورة زهور يوسف، مدير إدارة الحميات، ودكتورة دعاء أبوالقاسم، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، وكذلك الفرق الطبية في الالتزام، والتطبيق الفعّال للمعايير، والسياسات الخاصة بمكافحة العدوى والحد عن انتشار الأمراض.

وأكد وكيل صحة البحر الأحمر على ضرورة الحرص الدائم في تطبيق السياسات والالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوي سعيًا للحد من انتشار الأمراض المعدية.

فيما حصلت مديرية الصحة ومنشآتها بمحافظة البحر الأحمر علي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تقييم إجراءات مكافحة العدوي لعام ٢٠٢٣، وذلك وفقًا لتقييم الإدارة العامة لمكافحة العدوي بوزارة الصحة خلال الزيارة الإشرافية لمستشفيات المحافظة.

وأكد العربي، لـ«الدستور»، أن الأطباء والممرضين يقومون بدورهم الإنساني والوطني في خدمة المواطنين وتوفير الخدمات الصحية اللائقة على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة الطبية، وتقديم للرعاية الكاملة للمرضي، مؤكدًا أن مديرية الشئون الصحية تقوم على توفير الخدمات الطبية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، مشيرًا إلى أن جهود الدولة في توفير القوافل العلاجية للمناطق النائية وأعمال المبادرات الرئاسية ساهمت في توفير الخدمات الطبية للمواطنين، وتسهيل عملية الحصول على الخدمات الطبية المتكاملة.

البحر الاحمر حميات الغردقة مستشفى مكافحة العدوى وزارة الصحة الطب العلاجي صحة البحر الأحمر القوافل العلاجية

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