الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: توطين صناعة وسائل النقل يحقق مكاسب كبيرة ومهمة لمصر

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إعلان وزارة النقل عن إيقاف استيراد الوحدات المتحركة لجميع وسائل النقل العاملة فى مصر بما فيها القطارات والمترو والاتجاه نحو توطين صناعة وسائل النقل، وبدء تنفيذ ذلك من خلال توقيع عقود واتفاقيات مع الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال لنقل تكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات المصرية تحت إشراف وزارة النقل المصرية، بمثابة ضربة البداية الحقيقية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

وقال "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، إن بدء تنفيذ خطة صناعة الوحدات المتحركة لجميع وسائل النقل العاملة فى مصر سيحقق مكاسب كبيرة ومتعددة لمصر والاقتصاد الوطنى، فى مقدمتها تحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات النقل، إضافة إلى الحد من الفاتورة الاستيرادية والاتجاه إلى جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا المصدرة لمثل هذه الصناعات لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

إشادة بنجاح جهود توطين الصناعة فى مجال مترو الأنفاق

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بنجاح جهود توطين الصناعة فى مجال مترو الأنفاق من خلال توقيع عقود لإنشاء مجمعات مصانع لإنتاج عربات المترو فى الوقت الذى بدأ تجميعها محليًا، حيث تم تجميع 8 قطارات تعمل بالخط الثالث للمترو محليًا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع الجانب الكورى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على الأهمية الكبيرة لتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التى كشف فيها عن أنه تم التعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق، حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث والتعاقد مع الجانب الكورى تضمن توطين قطارات المترو بنسبة لا تقل عن 31%، بالإضافة إلى التعاون مع شركة فوست البين النمساوية وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية، وكذلك التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام 2024 بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلى مليون طن سنويًا.

محمد المنزلاوي النائب محمد المنزلاوى مجمعات مصانع لانتاج عربات المترو توطين الصناعة

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