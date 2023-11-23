الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقدم أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع.. و7.8 مليار دولار تكاليف المرحلة الأولى

تقدم الاعمال فى القطار
تقدم الاعمال فى القطار السريع بمحطة النوبارية

يُعد مشروع قطار الكهربائي السريع من أكبر المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة النقل، إضافة إلى أنه سيوفر آلاف من فرص العمل ويحد من الازدحام المروري ويحقق مستويات أمان أعلى للركاب وغير ملوث للبيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ومخطط له تغطية أنحاء الجمهورية، كما أنه يخدم المناطق الجديدة كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية.

ويهدف القطار الكهربائي السريع لإنشاء خط سكه حديد جديد بالكامل بمحطات سياحية فاخرة جديدة وقطارات سريعة بطول 2000 كم على 3 مراحل الأول هو مشروع (العلمين / السخنة) بتكلفة 7.8 مليار دولار، والمرحلة الثانية (إسكندرية / أسوان)، والثالثة (السخنة /الغردقة / الأقصر) سرعة القطار المتوقعة 250 كم / س، مما يعني قطع المسافة من السخنة مرورًا بالعاصمة الجديدة ثم القاهرة والجيزة وأكتوبر وإسكندرية والعلمين في ساعتين ونصف فقط.

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افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

3 مراحل لمسارات المشروع 

الأول: يربط العاصمة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر بطول 122 كيلو مترًا.

الثاني: يربط مدينة 6 أكتوبر بالعلمين ولهذا المسار بديلان.

الأول: بطول 221 كيلو مترا، بحيث يكون موازيًا لطريق وادى النطرون العلمين مرورًا بمطار برج العرب بطول 99 كيلو مترًا.

والثاني: يصل طوله إلى 244 كيلو مترًا في مدينة برج العرب وتتفرع منه وصلة للإسكندرية بطول 46 كم

والقطاع الثالث للمشروع يربط العاصمة الإدارية بميناء العين السخنة بطول 92 كيلو مترًا.

وفي هذا السياق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل ان شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة 41 قطار سريع 94 قطار إقليمى 40 قطار بضائع)، مشيرًا إلى أن مشروع مونوريل شرق / غرب النيل 2023 بإجمالي اطوال 100 كم بعدد 35 محطة وعدد 70 قطار بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميًا وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بعدد 105 كم بعدد 19 محطة وعدد 30 قطار وبطاقة نقل مليون راكب يوميًا.

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وأضاف أن منظومة النقل الجماعي صديق البيئة والمحطات التبادلية لإرساء مفهوم جديد لتعظيم النقل الجماعي من خلال (إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي، إنشاء محطات تبادلية لتنفيذ فكرة النقل متعدد الوسائط، تطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي).
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تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
تقدم الاعمال فى القطار الكهربائى السريع
قطار الكهربائى السريع المشروعات القومية وزارة النقل لتنمية الاقتصادية لمناطق الجديده

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