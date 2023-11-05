افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

على هامش فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

اليوم تشغيل وإفتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية

تم اليوم تشغيل وإفتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنية.

انشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية

حيث تم انشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100 % توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.

القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا

هذا وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم اقامته على حوالي مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة ويضم عدة مباني اخري (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية) بالإضافة الي وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالي 7 ألف متر مربع.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، سلسلة من اللقاءات الدولية مع الوزراء المشاركين في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، بدأها بلقاء نظيره السعودي المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ورؤساء قطاع النقل البحري المصري - هيئة موانئ البحر الأحمر- جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

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