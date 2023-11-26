الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة تصاحبها رياح محملة بالأتربة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليوم من حالة الطقس المتوقعة خلال ساعات. 

وبحسب ما توقعت هيئة الأرصاد الجوية فإن البلاد تشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، الذي تنخفض معه مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة".

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ومن المتوقع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج من( ٣_ ٥ ) أمتار.

فيما حذرت الأرصاد قائدي المركبات من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مقارنة بأمس السبت، بمعدل من (٢ -٣) درجات على أغلب الأنحاء كما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، وفق بيان هيئة الأرصاد.
كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة 25 درجة مئوية.

نوات الإسكندرية لعام 2024.. ونصيحة مهمة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

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هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم الأحد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 17
العاصمة الادارية 25 17
6 اكتوبر 26 16
بنهــــا 25 17
دمنهور 25 17
وادى النطرون 25 16
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 17
الزقازيق 25 17
شبين الكوم 25 16
طنطا 24 16
دمياط 25 17
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 26 13
السويس 25 14
العريش 25 13
رفح 25 13
رأس سدر 26 16
نخل 24 05
كاترين 19 04
الطور 26 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 32 20
الإسكندرية 24 17
العلمين الجديدة 24 17
مطروح 23 14
السلوم 21 13
سيوة 23 09
رأس غارب 31 18
الغردقة 31 19
سفاجا 31 18
مرسى علم 32 20
شلاتين 31 22
حلايب 30 22
أبو رماد 31 21
رأس حدربة 30 21
الفيوم 24 12
بني سويف 24 11
المنيا 25 12
أسيوط 25 11
سوهاج 26 13
قنا 29 14
الأقصر 30 15
أسوان 32 16
الوادى الجديد 29 10
أبوسمبل 33 16

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