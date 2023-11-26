كيف تنجح مصر فى زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة؟

قال الخبير السياحي ياسر سرور إن تحقيق نجاح مصر في زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة يعتمد على عدة عوامل واستراتيجيات، ففي السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في عدد السياح الوافدين والإيرادات الناتجة عنهم، وهناك عدة عوامل تساهم في هذا النجاح.

3 عوامل لزيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة

وأضاف سرور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه أولًا، تعتبر الاستثمارات في قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية السياحية من أهم العوامل، وتوجد جهود كبيرة لتحسين الفنادق، والمواني، والمطارات، والمواقع السياحية، مما يساهم في جذب المزيد من السياح.

وأشار إلى أنه ثانيًا، التسويق السياحي الفعّال يلعب دورًا حاسمًا في زيادة العائدات الدولارية، حيث تستخدم مصر حملات إعلانية مبتكرة وترويجية لتسليط الضوء على جمال الآثار والمعالم السياحية في البلاد.

وأوضح أنه ثالثًا، تحسين الأمن والاستقرار في البلاد يعزز الثقة بالوجهة السياحية، مما يؤدي إلى زيادة عدد السياح الوافدين.

وأكد أن ، توفير تجارب سياحية متنوعة ومثيرة تلبي احتياجات السياح المختلفة، فضلًا عن تعزيز السياحة الثقافية والتاريخية، إذ تسعى مصر أيضًا إلى تطوير السياحة البيئية والمغامرات، مما يجذب شرائح واسعة من السياح.

وأكد أن تحقيق النجاح في زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة يتطلب جهودًا مستمرة في تحسين البنية التحتية، والترويج السياحي، وتعزيز الأمن، بالإضافة إلى التنويع في العروض السياحية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصر تعزيز العوائد الدولارية من قطاع السياحة من خلال تحسين خدمات الضيافة والتسويق للسياحة الطبية والسياحة الرياضية والترفيهية.

وأشار إلى أنه من الجدير بالذكر أيضًا أن تحقيق الاستدامة في السياحة يلعب دورًا مهمًا في زيادة العوائد الدولارية، على سبيل المثال، يجب الحفاظ على المواقع السياحية والبيئة المحيطة بها من خلال التنمية المستدامة والسياحة البيئية المسؤولة، مما يضمن استمرارية الجذب السياحي على المدى الطويل.

وأكد أنه، يجب أن تستمر مصر في تبني استراتيجيات متعددة المستويات لجذب المزيد من السياح وزيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تستمر الحكومة والقطاع الخاص في العمل سويًا على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي وزيادة العوائد الدولارية منه.

وأضاف أنه بهذه الاستراتيجيات والجهود المتكاملة، يمكن لمصر أن تحقق نجاحا مستداما في زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تسهم هذه العوائد في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الفرص للاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية.

وأوضح أنه لضمان استمرار نجاح هذه الجهود، يجب على مصر أيضا النظر في تطوير القطاع السياحي بشكل مستدام وتنويع مصادر السياحة والتسويق للوجهات الجديدة، كما ينبغي مواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية السياحية لضمان تجربة سياحية ممتازة للزوار.

وأشار إلى أنه بشكل عام، يمكن القول إن نجاح مصر في زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة يعتمد على رؤية استراتيجية متكاملة وجهود مستمرة تستهدف تحسين البنية التحتية السياحية، وتعزيز التسويق السياحي، وتوفير تجارب سياحية متنوعة وجذابة، ومع استمرار هذه الجهود، يمكن لمصر أن تحافظ على مكانتها كوجهة سياحية متميزة وتزيد العوائد الدولارية المتحققة من هذا القطاع الحيوي.