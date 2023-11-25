عبدالحليم قنديل: إسرائيل تعيش فى حيرة بسبب عدم معرفتها مكان إطلاق سراح المحتجزين

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن وقف إطلاق النار قد يتجدد بعد انتهاء مدة الهدنة في غزة، مؤكدًا أن وقف إطلاق نار شاملًا يأتي من قاعدة إطلاق الكل مقابل الكل أو تبييض السجون الإسرائيلية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي شادي شادش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حماس قامت قبل ذلك بصفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006 مقابل 1500 أسير فلسطيني، مؤكدًا أنه في موضع العسكريين قاعدة الواحد مقابل 3 لا تصلح.

20 يومًا في كواليس المفاوضات بين الجانبين

وتابع، الهدنة مرت بعدة مراحل أخذت 20 يومًا في اتفاقيات الكواليس، مشيرًا إلى أن حماس تتفاوض بطريقة مختلفة ولا تترك شيئًا للمصادفات وما يحير إسرائيل الآن هو كيف أطلقت حماس الدفعة الأولى من الأسرى وأين تمت وكيف؟ ولم يعلموا شيئًا إلا عندما نشرت حماس فيديو للإفراج عن الأسرى.

وأكد أن الإبداع ليس في الحرب فقط، ولكن حماس تحولت من الإفراج على الأسرى لعملية أمنية مميزة بالتعاون مع الجانب المصري.