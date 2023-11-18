عبدالحليم قنديل: مصر لها دور جوهرى فى القضية الفلسطينية وهى أساسية لها

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن مصر لها دور جوهري في القضية الفلسطينية وغيرها، وأن هذا لم يأت من فراغ، مؤكدًا أن فلسطين قضية أساسية لمصر.

وأضاف، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ نشأت مصر كدولة كانت دائمًا حروبها التكوينية الكبرى في التاريخ المصري تدور بالشرق العربي أو فلسطين من معارك أحمس ورمسيس وصلاح الدين الأيوبي وإبراهيم باشا حتى جمال عبدالناصر.

وتابع، أنه كلما نظرت مصر إلى نفسها في مرأتها الذاتية كلما اكتشفت ارتباط وجودها وحضورها بالمشرق العربي، مشيرًا إلى أن المعارك التي حدثت عبر الزمان دارت في حدود مصر الكبرى التي تشمل مصر والشام.

مصر قدمت 100 ألف شهيد وهو نفس العدد الذي قدمته فلسطين

وأكد أن مصر قدمت 100 ألف شهيد، وهو نفس العدد الذي قدمته فلسطين في قضيتها ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الدور المصري الآن في امتحان بمعنى أنه يحاول خلخلة الموقف المضاد، وليس إسرائيل فقط، ولكن الغرب أيضًا، والذي يتبنى كيان الاحتلال الإسرائيلي.