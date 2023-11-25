آرسنال يهزم برينتفورد.. ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

انتصر فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على مضيفه برينتفورد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وجلس محمد النني على دكة بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ فريق أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط.

وأخطأ أرون رامسديل في تمرير الكرة أمام موبيمو، لاعب برينتفورد ومرر الأخير الكرة لزميله وسددها في المرمى وأنقذها تومياسو.

وسجل ليونارد تروسارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 42 وألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

وسدد لاعبو أرسنال كرتين على المرمى من 9 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق برينتفورد وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 69% مقابل 31% لصالح برينتفورد.

واستمر استحواذ لاعبي فريق أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، ولكن الأداء الهجومي كان ضعيفًا من كلا الفريقين.

وأهدر لاعبو أرسنال العديد من الفرص بالتسرع في إنهاء الهجمات، فيما لم يصل فريق برينتفورد لمرمى أرسنال بالعديد من الفرص.

وسجل كاي هافيرتز هدف التقدم لفريق أرسنال في الدقيقة 88 بعدما لعب بوكايو ساكا كرة عرضية من الجانب الأيمن للملعب حولها هافيرتز برأسه في الشباك.

وسدد لاعبو أرسنال 4 كرات على المرمى من أصل 15 محاولة وخرجت 11 كرة من الملعب مقابل 3 تسديدات من 9 محاولات لصالح فريق برينتفورد وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح فريق برينتفورد.

ورفع أرسنال رصيده لـ30 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الـ11.