الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النني: هدفنا الفوز على جيبوتي وأتمنى امتلاء الملعب بالجماهير

محمد النني
محمد النني

أكد محمد النني، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق أرسنال، أهمية الحضور الجماهيري لمباريات المنتخب.

وقال النني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب الوطني ضد جيبوتي: "مباراة الغد مهمة وهدفنا تحقيق الفوز بها لأنها البداية وستمنحنا دفعة لما هو قادم في التصفيات".

وأضاف: "نريد إيصال رسالة لخصومنا في المجموعة أننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق حلم المصريين بالتأهل لكأس العالم".

وعن الجماهير، قال: "عندما نذهب للعب مباراة بأي دولة إفريقية أو الجزائر على سبيل المثال نجد الملعب ممتلئًا بالجماهير، ومن المحزن أن نلعب مبارياتنا بدون حضور جماهيري كبير، فهم يمنحونا القوة ونتمنى الحضور الجماهيري الكامل للمباراة المقبلة".

ويفتتح المنتخب الوطني غدًا الخميس مبارياته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب جيبوتي في السادسة مساءً.

ويتأهل عن قارة أفريقيا 9 منتخبات مباشرة، وهم متصدري المجموعات التي تضم كلًا منها 6 منتخبات، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وغاب المنتخب الوطني عن المشاركة في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، بعد خسارته أمام نظيره السنغالي في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للبطولة بعدما انتصر ذهابًا بهدف دون رد، ثم خسر إيابًا بنفس النتيجة وذهب المنتخبات لركلات الترجيح التي رجحت كفة المنتخب السنغالي.

وحصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق بث جميع مباريات المنتخب الوطني في التصفيات بالإضافة إلى حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

محمد الننى المنتخب الوطني كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026 مباراة مصر وجيبوتي

الأكثر قراءة

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

مواطن: مصر تدعم بكل قوتها قضية فلسطين والتهجير يعنى تصفية القضية

كيف تنجح مصر في التحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات؟

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء