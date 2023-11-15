النني: هدفنا الفوز على جيبوتي وأتمنى امتلاء الملعب بالجماهير

أكد محمد النني، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق أرسنال، أهمية الحضور الجماهيري لمباريات المنتخب.

وقال النني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب الوطني ضد جيبوتي: "مباراة الغد مهمة وهدفنا تحقيق الفوز بها لأنها البداية وستمنحنا دفعة لما هو قادم في التصفيات".

وأضاف: "نريد إيصال رسالة لخصومنا في المجموعة أننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق حلم المصريين بالتأهل لكأس العالم".

وعن الجماهير، قال: "عندما نذهب للعب مباراة بأي دولة إفريقية أو الجزائر على سبيل المثال نجد الملعب ممتلئًا بالجماهير، ومن المحزن أن نلعب مبارياتنا بدون حضور جماهيري كبير، فهم يمنحونا القوة ونتمنى الحضور الجماهيري الكامل للمباراة المقبلة".

ويفتتح المنتخب الوطني غدًا الخميس مبارياته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب جيبوتي في السادسة مساءً.

ويتأهل عن قارة أفريقيا 9 منتخبات مباشرة، وهم متصدري المجموعات التي تضم كلًا منها 6 منتخبات، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وغاب المنتخب الوطني عن المشاركة في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، بعد خسارته أمام نظيره السنغالي في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للبطولة بعدما انتصر ذهابًا بهدف دون رد، ثم خسر إيابًا بنفس النتيجة وذهب المنتخبات لركلات الترجيح التي رجحت كفة المنتخب السنغالي.

وحصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق بث جميع مباريات المنتخب الوطني في التصفيات بالإضافة إلى حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.