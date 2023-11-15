أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

أبدى روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، حزنه من غياب الجماهير عن حضور المباريات، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للاهتمام بالمنتخب.

ويفتتح المنتخب الوطني غدًا الخميس مبارياته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب جيبوتي.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أشعر بالحزن عندما أرى منتخبات لديها عناصر أقل من العناصر التي نملكها ويكون هناك حضور جماهيري.. واجب على الجمهور المصري الحضور ودعم المنتخب.. هذا هو الوقت المناسب لكي يهتم الناس بالمنتخب والتواجد في المباريات".

وعن أزمة أحمد فتوح ومحمد صبحي مع الزمالك، قال: "بطبيعتي الشخصية فاتصالاتي محدودة وأركز على تأدية عملي فقط، أنا لا أهتم بنتائج التحقيقات بقدر تركيزي على خلق بيئة مناسبة للنجاح في معسكر المنتخب، مشاركة أحمد فتوح ومحمد صبحي في المباريات بناءً على مستواهما وجاهزيتهما في المعسكر".

وبسؤاله عما إذا كان استبعاد مروان حمدي من المعسكر بسبب أزمته مع المصري، أجاب: "اختيارات اللاعبين كلها تمت بناءً على وجهة نظر فنية وليست لأسباب أخرى، في مركز المهاجم لدينا حاليًا مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش وجميعهم يجيدون هذا المركز ويقدمون مستويات جيدة".

وعن شيكابالا وعبدالله السعيد، قال فيتوريا: "إنهما لاعبان مميزان وخاصة شيكابالا فأنا أعرفه منذ فترته في سبورتنج لشبونة، نهدف لتوفير الكفاءة الفنية في العناصر الموجودة متناسبة مع معدل الأعمار، أحاول مزج عناصر الخبرة مع اللاعبين الأصغر عمرًا في كل المراكز".

وعاد للحديث عن المنتخب قائلًا: "المنتخب يمر بظروف خاصة والوقت ضيق بين مباراتي جيبوتي وسيراليون ولكننا سنحارب من أجل الفوز، لدينا فريق قوي وعناصر متعددة تمنحنا حلولا في هذه المواقف".

واستطرد: "هدفنا الأساسي في الوقت الحالي هو الفوز بالمباراتين، لا نريد فقدان النقاط في أي مباراة بالتصفيات ونهدف لتحقيق الفوز بكل المباريات والتأهل للمونديال".

وأنهى تصريحاته: "نحن منتخب جماعي، محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم ولكننا نجحنا في استغلال المساحات التي تظهر بسبب الضغط والرقابة على صلاح، الضغط على صلاح يساعد في تحرك زملائه والتسجيل، نحن منتخب لا يعتمد على فرد واحد".