السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة تعدي شرطي على نجل مواطن في الشرقية

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تعدي شرطي على نجل مواطن في محافظة الشرقية.

كان أحد الأشخاص تقدم بشكوى على «فيسبوك» متضمنًا تعليق زعم خلاله قيام رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بالشرقية بالتعدى على نجله بالسب والضرب واقتياده معهم من المنزل والاستيلاء على جهاز مُراقبة الكاميرات من المنزل.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 12 الجارى قامت الأجهزة الأمنية بضبط نجل الشاكى «له معلومات جنائية»- ومحكوم عليه بالحبس سنة في قضية «ضرب» وآخر «محدد» وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد محلى الصنع وطلقة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية شرطى ملابسات محافظة الشرقية م راقبة الكاميرات فرد محلى الصنع

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