"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بأسيوط لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، مؤتمرًا حاشدًا لـدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في أسيوط حضره عدد كبير من المواطنين والمسئولين بالحزب وكبار الشخصيات بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

الرئيس السيسي أعطى حق المواطنة المتساوية بين الإسلام والمسيحية

وأكد بعض المتحدثين خلال المؤتمر، أن الرئيس السيسي لديه رؤية بعيدة، كما أشاد آخر بعدم تفريق الرئيس السيسي بين المسلمين والمسيحيين، وأنه يعطي حق المواطنة المتساوية بين الإسلام والمسيحية، ولم يكن هذا الأمر كذلك من قبل.

كما أعلنت نساء أسيوط عن دعمهن الكامل للرئيس السيسي، في ترشحه للانتخابات، خاصة أنه هو من منحهن حقوقهن خلال فترة رئاسته.