السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: الهدنة في غزة ساهمت في رسم البسمة على شفاه الشعب الفلسطيني

غزة
غزة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الهدنة الإنسانية وشروطها، ساهمت في رسم البسمة على شفاه الشعب الفلسطيني، بعد حرب دامت لـ47 يومًا.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن فكرة الهدنة بشكل عام، هي مرحلة لإعادة تقييم الأولويات ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى الدولي ككل.

وأشارت "زهران"، إلى أن ما يدور في الفكر هو ما سيحدث بعد الهدنة والحرب في غزة، مضيفة أن هناك نوع من التنسيق بين معدلات الانقسام بين الضفة الغربية وغزة.

كما أوضحت أستاذ العلاقات الدولية، أن فكرة التحول الأمريكي لما يحدث في غزة، كان سببها الرسائل والتحركات المصرية، بالإضافة إلى الضغط الداخلي في الولايات المتحدة سواء في مظاهرات بالشارع، أو المنظمات الحقوقية.

استاذ علاقات دولية الشعب الفلسطيني غزة الهدنة في غزة الدكتورة ايمان زهران اكسترا نيوز

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