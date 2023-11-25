السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: "غزة لا تشبه ماضيها ورائحة الموت تفوح فيها" (تقرير)

قطاع غزة
قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا لها كشفت خلاله عن المناطق التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدةً أنها مناطق لا تشبه ماضيها ورائحة الموت تفوح منها، وقد لا تسكنها حتى الأشباح.

وأكد التقرير، أن تلك المناطق المتواجدة في أغلب شمال قطاع غزة، قد لا تسكنها حتى الأشباح، بعد أن انعدمت فيها صور الحياة، فلم يبق حجر على حجر،  بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منازله ومدارسه ومشافيه وحتى دور العبادة فيه، منوهة بأنه حتى وإن صمد بعض المباني أمام قصف الاحتلال لشمال غزة بل وجنوبها برًا وبحرًا وجوًا، فإنها باتت غير صالحة للسكن، وقد تنهار في أي لحظة بسبب الأضرار التي لحقت بها.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، عبر تقريرها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوان في استخدام المتفجرات شديدة التدمير والمحرمة دوليًا في عدوانه على المناطق السكنية المكتظة بالسكان، فدفن الآلاف منهم تحت أنقاض مبانيها وأخفى معالمها.

وتابعت: "عشرات الآلاف من منازل شمال غزة وما يعادل 45% من مباني القطاع سوّيت بالأرض ولو عاد إليها أهلها فلن يميزوا شوارع وأزقة كانت تهب يومًا بالحركة وتنبض بالحياة، فأصبحت خاوية على عروشها لا تميزها إلا رائحة الموت".

وأكدت أن أهالي القطاع يرفضون ترك أرضهم التي ضاقت عليهم ما رحبت، ورغم الدمار الذي قد يستغرق محو صوره وآلامه سنوات عدة ليس من فوق البسيطة فحسب، ولكن من عقول وقلوب المنكوبين، فلا بيت فلسطينيًا لم يدفن شهيدًا أو يداوي جريحًا أو يفتش عن مفقود جراء عدوان إسرائيلي وحشي.

القاهرة الإخبارية شمال قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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