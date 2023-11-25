اليوم الثانى للهدنة.. مستشار الرئيس الفلسطينى: المعـركة لا تزال طويلة والوضع كما هو

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على جهود الدولة المصرية في التوصل لهدنة إنسانية، كاشفًا عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه مع ثاني أيام الهدنة الوضع على حاله وهناك حالة حزن وكآبة وألم شديد يعيشه المجتمع الفلسطيني بأسره نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف أنه على الرغم من الضحايا الذين قدمهم الشعب الفلسطيني، يريد البعض أن يصرف الأنظار عن الأعداد الكبيرة من الضحايا التي وصلت لحوالي 20 ألف شهيد وأكثر من 40 ألف جريح، ومع ذلك يتحدثون عن بنود لاتفاق أو صفقة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لكل هذه التضحيات حتى نتحدث عن دخول مئات من الشاحنات، وتلميع بعض الجهات والأشخاص، موضحًا أن فلسطين تناضل منذ وعد بلفور، ولا تزال المعـركة طويلة.