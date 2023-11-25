"القاهرة الإخبارية": إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال أمام سجن عوفر

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر الواقع في مدينة الضفة الغربية غرب رام الله.

وفي وقت سابق، أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من أمام محيط سجن عوفر بالضفة الغربية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين، ما أحدث إصابتين إحداهما بالفخذ والأخرى بالصدر، موضحةً أن جموع المواطنين الفلسطينيين متواجدون على التلال ومحيط سجن عوفر ينتظرون وصول الأسيرات والأسرى، منوهةً بأنه بين الحين والآخر، تطلق قوات الاحتلال وابلًا من الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يعرض العشرات من الفلسطينيين للاختناق، فيعالجون إما ميدانيًا من قِبل سيارات الإسعاف المتواجدة في محيط السجن أو حتى يتم نقلهم إلى المستشفيات.