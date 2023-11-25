"القاهرة الإخبارية": اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوقوع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية من قواته لمدينة جنين، منوهةً بأن جيش الاحتلال يحاصر مستشفى جنين الحكومي.

وصباح اليوم، استشهد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، وأصيب شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية؛ بحسب ما ذكر للوكالة الرسمية الفلسطينية.