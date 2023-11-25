عبدالله الزغارى: هناك تلاعب فى أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

قال عبدالله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة المبرم بوساطة مصرية قطرية يتضمن الإفراج عن الفلسطينيين عقب الإفراج عن الإسرائيليين، مؤكدًا أن هناك تلاعبًا في أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

وأضاف رئيس نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأولوية في صفقة الأسرى تكون للأقدم من الأشبال والسيدات في سجون الاحتلال، ننتظر حتى الآن المكان والقائمة النهائية للأسرى المطلق سراحهم من سجون الاحتلال.

وأعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عن رفضه تسلم الأسرى في أريحا بسبب الحواجز الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا الأمر يعرقل حركة المواطنين.