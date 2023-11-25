لا يفوتك هذا المساء| استلام المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم عملهم.. وزير الرياضة يشهد انطلاق قطار الشباب المصري

تعددت أخبار هذا المساء اليوم السبت، ما بين أخبار فن وأخبار تعليمية وأخرى عن فلسطين، وفى هذا السياق نرصد أبرز أخبار المساء.

وزير التعليم: استلام المعلمين الناجحين في "مسابقة ٣٠ ألف معلم" عملهم خلال الاسبوع الجاري

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان اليوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العام الدراسى.

جاء ذلك بحضور بحضور هالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعلى الألفي نقيب المعلمين بالمحافظة، وعماد علام مستشار المحافظة للتعليم.

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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال محاولات قمع المئات أمام سجن عوفر

أصيب 4 شباب فلسطينيون بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال قمعت عشرات المواطنين الذين تجمهروا في محيط سجن "عوفر" العسكري، بانتظار اطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين، وأطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي.

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المخرج معوض إسماعيل: مصر هى السبب الرئيسى فى الوصول إلى الهدنة بين فلسطين وإسرائيل

أعرب المخرج معوض إسماعيل عن فخره الشديد بالدور المصري القوي في دعم فلسطين وأهل غزة، وآخرها الهدنة التي تستمر لمدة أربعة أيام.

وقال المخرج معوض إسماعيل في تصريح لـ"الدستور": "كان لازم الدول العربية كلها تقف جنب فلسطين وتعترض بشدة على الظلم اللي تعرضوا ليه حتى وصلت إلى قتل الأطفال، ومصر كانت السبب الرئيسي في الهدنة اللي حصلت بين فلسطين وإسرائيل لمدة أيام قليلة، واللي لازم يكون في حل قطعي بعدما تخلص هذه الهدنة حتى يخلص الشعب الفلسطيني من هذا الكابوس الإسرائيلي".

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وزير الرياضة يشهد إطلاق الفوج الأول لقطار الشباب المصري

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة انطلاق الفوج الأول لقطار الشباب بمشاركة ٥٠٠ شاب وفتاة، والمتجه للأقصر وأسوان، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حيث قام وزير الشباب والرياضة، بتوديع الشباب المشاركين بقطار الشباب، والمتجه إلى الأقصر وأسوان، والتحدث إلى الشباب حول كيفية مشاركتهم بالرحلة وقام بتوديعهم، معربًا عن خالص تمنياته بسلامة الوصول، والاستمتاع بفترة إقامتهم بالأقصر وأسوان بعد التطوير الذي قامت به الوزارة للمدينتين بالفترة الأخيرة، وكذلك للتعرف على عراقة وحضارة الآثار المصرية التي تتميز بها كلا من محافظتي الأقصر وأسوان.

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