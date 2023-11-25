وزير الرياضة يشهد إطلاق الفوج الأول لقطار الشباب المصري

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة انطلاق الفوج الأول لقطار الشباب بمشاركة ٥٠٠ شاب وفتاة، والمتجه للأقصر وأسوان، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حيث قام وزير الشباب والرياضة، بتوديع الشباب المشاركين بقطار الشباب، والمتجه إلى الأقصر وأسوان، والتحدث إلى الشباب حول كيفية مشاركتهم بالرحلة وقام بتوديعهم، معربًا عن خالص تمنياته بسلامة الوصول، والاستمتاع بفترة إقامتهم بالأقصر وأسوان بعد التطوير الذي قامت به الوزارة للمدينتين بالفترة الأخيرة، وكذلك للتعرف على عراقة وحضارة الآثار المصرية التي تتميز بها كلا من محافظتي الأقصر وأسوان.

يذكر أن البرنامج تنظمه الوزارة من خلال الادارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية برعاية عدد من البنوك المصرية.

ويتضمن البرنامج زيارة المناطق السياحية بأسوان مثل السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة، بالاضافة إلى المزارات السياحية بالأقصر مثل وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر وتنفيذ جولات حرة.

جدير بالذكر أن مشروع قطار الشباب يهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، إذ تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والإنتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.