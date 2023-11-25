المخرج معوض إسماعيل: مصر هي السبب الرئيسي في الوصول إلى الهدنة بين فلسطين وإسرائيل

أعرب المخرج معوض إسماعيل عن فخره الشديد بالدور المصري القوي في دعم فلسطين وأهل غزة، وآخرها الهدنة التي تستمر لمدة أربع أيام.

وقال المخرج معوض إسماعيل في تصريح لـ"الدستور": “كان لازم الدول العربية كلها تقف جنب فلسطين وتعترض بشدة على الظلم اللي تعرضوا ليه حتى وصلت إلى قتل الأطفال، ومصر كانت السبب الرئيسي في الهدنة اللي حصلت بين فلسطين وإسرائيل لمدة أيام قليلة، واللي لازم يكون في حل قطعي بعدما تخلص هذه الهدنة حتى يخلص الشعب الفلسطيني من هذا الكابوس الإسرائيلي”.

من جهة أخرى، أن آخر أعمال المخرج معوض إسماعيل الفنية هو فيلم “درويلة” وتتمحور أحداث فيلم درويلة فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

ويذكر أن أسره عمل فيلم “درويلة” انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل ورفع كلاك الفركش، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله وعلى رأسهم: النجم محمود عبد المغني وأيتن عامر وحسنى شتا ومسلم وآخرين.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، أيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة بيرد اى وسينرچى فيلمز وسي سينما وفيلم سكوير وإشراف عام أميرة قائد وهو فكرة محمد دياسطي وقصة وسيناريو وحوار لمحمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.