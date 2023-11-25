"التحالف الوطنى": هناك جسر برى متواصل لتقديم المساعدات لقطاع غزة

كشف محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في فلسطين وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك جسرًا بريًا متواصلًا لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف أن القافلة التي أطلقها التحالف قوامها أكثر من 600 شاحنة، محملة بجميع احتياجات أهل القطاع.

وأوضح أنه من المتوقع دخولها هذا الأسبوع، موضحًا أن التحالف يعتزم إرسال قوافل المساعدات بشكل أسبوعي، متضمنة كافة احتياجات القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.