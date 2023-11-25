سارة بدر: مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تتناول سبل إعلاء السلام

قالت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إن مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" هو استكمالًا لرسالة السلام التى يتبناها المنتدى، والتي تقوم على إعلاء قيم الإنسانية.

وأضافت "بدر"، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المبادرة ستتناول كل الموضوعات التي تتعلق بالأمن والسلام الدولي، وحماية المدنيين وقت النزاعات والحروب، والملفات التي تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة خلال الأزمات والحروب، إضافة للبحث عن سبل لإعلاء قيم السلام ووضع الحلول والمقترحات.

الإبداع هو السمة الأساسية لروح الشباب المشارك بالمنتدى

وأشارت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم إلى أن رسالة المنتدى قائمة على استضافة المؤثرين في مجالات السلم والأمن الدوليين، والمجالات التي لها علاقة بإعلاء القيم الإنسانية، معقبة: "أي شخص حابب إعلاء قيم الإنسانية له مكان معنا في المنتدى".

وأوضحت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، أن الحلول الإبداعية لها دور كبير في المنتدى، حيث أن الشباب المشارك بالمنتدى يكون له طريقة مختلفة في التعبير عن رأيه، وكيفية تطبيق السلام على أرض الواقع، مؤكدة أن الإبداع هو السمة الأساسية لروح الشباب المشارك بالمنتدى.